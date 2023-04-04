Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Тулу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание Президиума Госсовета по вопросу развития промышленности страны в условиях санкций.

С докладами выступит губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.