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  • Опубликована сегодня в 11:36

Владимир Путин прибыл в Тулу

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Тулу. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание Президиума Госсовета по вопросу развития промышленности страны в условиях санкций.

С докладами выступит губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.

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