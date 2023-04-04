Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Тулу. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства в режиме видеоконференции проведет заседание Президиума Госсовета по вопросу развития промышленности страны в условиях санкций.
С докладами выступит губернатор Тульской области Алексей Дюмин, а также глава Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров.
Глава дипломатии ЕС посетит Китай на следующей неделе
Он также отправляет послание Пекину о необходимости "сделать вклад в справедливый мир"
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Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.