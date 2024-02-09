Когда Такер Карлсон задал первым провокационный вопрос про начало СВО, Владимир Путин с лёгкостью отбил "удар" опытного журналиста. Вопрос был посвящён тому, что США средствами блока НАТО могут внезапно напасть на Россию. Путин не растерялся и честно признался, что он этого не говорил.

После резкого начала президент пристыдил Карлсона, намекая на то, что журналист хочет устроить из интервью очередное шоу. После начался краткий экскурс в русскую историю.

Путин объяснил, что происходило в годы существования Киевской Руси. Также были представлены доказательства в виде архивных документов: почему, когда и как Левобережная Украина стала частью российской территории. Архивные документы представляют собой собранные письма Богдана Хмельницкого, который имел контроль над русскими землями, именуемыми сейчас украинскими.

Затем разговор плавно перешёл в сторону украинских событий, которые разворачивались на протяжении последних 20 лет: от майдана 2004 до кровавого переворота в 2014 году. Путин рассказал ситуацию от начала и до конца. Российское руководство по просьбе США убедило президента Украины Виктора Януковича не применять ни полиции, ни вооруженных сил. Вашингтон же в свою очередь обещал утихомирить киевскую оппозицию, но не сдержал своих слов. Оппозиция все-таки произвела вооружённый государственный переворот.

Президент так же упомянул, как российское руководство пыталось утешить жителей Донбасса. Но украинские власти по-прежнему угнетали местное русскоязычное население донбасских областей. По поводу нынешней ситуации с СВО Путин также дал комментарий. Сама война была начата в 2014 году. В 1991 НАТО обещали не расширяться. В 2008 НАТО все-таки начало активно подходить к границам СНГ. Потом западные военные базы размещались на украинской территории. Все это привело к госперевороту на Украине с участием западных сил.

Президент твёрдо уверен, что переговоры с Украиной когда-то состоятся, народы придут к мирному сосуществованию. Правда, возможно, на налаживание отношений уйдёт не мало времени.