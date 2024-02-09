Когда Такер Карлсон задал первым провокационный вопрос про начало СВО, Владимир Путин с лёгкостью отбил "удар" опытного журналиста. Вопрос был посвящён тому, что США средствами блока НАТО могут внезапно напасть на Россию. Путин не растерялся и честно признался, что он этого не говорил.
После резкого начала президент пристыдил Карлсона, намекая на то, что журналист хочет устроить из интервью очередное шоу. После начался краткий экскурс в русскую историю.
Путин объяснил, что происходило в годы существования Киевской Руси. Также были представлены доказательства в виде архивных документов: почему, когда и как Левобережная Украина стала частью российской территории. Архивные документы представляют собой собранные письма Богдана Хмельницкого, который имел контроль над русскими землями, именуемыми сейчас украинскими.
Затем разговор плавно перешёл в сторону украинских событий, которые разворачивались на протяжении последних 20 лет: от майдана 2004 до кровавого переворота в 2014 году. Путин рассказал ситуацию от начала и до конца. Российское руководство по просьбе США убедило президента Украины Виктора Януковича не применять ни полиции, ни вооруженных сил. Вашингтон же в свою очередь обещал утихомирить киевскую оппозицию, но не сдержал своих слов. Оппозиция все-таки произвела вооружённый государственный переворот.
Президент так же упомянул, как российское руководство пыталось утешить жителей Донбасса. Но украинские власти по-прежнему угнетали местное русскоязычное население донбасских областей. По поводу нынешней ситуации с СВО Путин также дал комментарий. Сама война была начата в 2014 году. В 1991 НАТО обещали не расширяться. В 2008 НАТО все-таки начало активно подходить к границам СНГ. Потом западные военные базы размещались на украинской территории. Все это привело к госперевороту на Украине с участием западных сил.
Президент твёрдо уверен, что переговоры с Украиной когда-то состоятся, народы придут к мирному сосуществованию. Правда, возможно, на налаживание отношений уйдёт не мало времени.
Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее
Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину
Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.
"Кинопоиск" адаптировал свой сервис для незрячих пользователей
"Кинопоиск" внедрил тифлокомментарии к более чем 60 фильмам и сериалам. Этот шаг позволяет пользователям получить доступ ко всем ключевым функциям, таким как воспроизведение видео, просмотр информации о контенте и просмотр подборок.
Стоматологи стали больше пользоваться спросом у россиян
Об этом сообщил "Росгосстрах" - число оплат услуг врачей значительно выросло