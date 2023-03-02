Президент России Владимир Путин заявил, что нападение украинских боевиков на территорию Брянской области является актом терроризма. Об этом он сообщил во время открытия Года педагога по видеосвязи.
"Сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, там сидят гражданские лица и дети", — отметил Путин.
Глава государства подчеркнул, что подобные люди поставили перед собой цель лишить Россиию исторической памяти, истории, традиции и языка.
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