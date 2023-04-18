Президент России Владимир Путин посетил штабы войск в Херсонской области и Луганской народной республике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

В Кремле отметили, что визит, который состоялся в понедельник, 17 апреля, заранее не планировался.

Глава государства заслушал доклады высокопоставленных командующих и высших офицеров.