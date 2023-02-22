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  • Опубликована сегодня в 16:33

Путин посетил концерт в «Лужниках»

Президент России Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное. Я бы даже сказал, мистическое и святое", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в данный момент ведутся бои на российских исторических рубежах. Их ведут мужественные бойцы.

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