Президент России Владимир Путин принял участие в митинг-концерте в "Лужниках". Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Мы встречаемся с вами в преддверии Дня защитника Отечества. В этих словах есть что-то мощное, огромное. Я бы даже сказал, мистическое и святое", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что в данный момент ведутся бои на российских исторических рубежах. Их ведут мужественные бойцы.