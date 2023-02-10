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  • Опубликована сегодня в 14:43

Владимир Путин обратится к Федеральному собранию 21 февраля

Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, в своем послании Путин уделит внимание спецоперации, экономике, а также социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников СВО.

Напомним, традиционно послание главы государства проводится в декабре, однако в 2022 году было принято решение о его переносе.

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