Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе", — отметил Песков.

По словам пресс-секретаря, в своем послании Путин уделит внимание спецоперации, экономике, а также социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников СВО.

Напомним, традиционно послание главы государства проводится в декабре, однако в 2022 году было принято решение о его переносе.