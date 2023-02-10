Президент России Владимир Путин обратится с посланием к Федеральному собранию 21 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Двадцать первого февраля президент России обратится к Федеральному собранию. Состоится это в Гостином Дворе", — отметил Песков.
По словам пресс-секретаря, в своем послании Путин уделит внимание спецоперации, экономике, а также социальной сфере. На мероприятие могут пригласить участников СВО.
Напомним, традиционно послание главы государства проводится в декабре, однако в 2022 году было принято решение о его переносе.
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