Президент России Владимир Путин поручил упростить использование системы идентификации футбольных болельщиков для инвалидов, пенсионеров и детей. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Решить этот вопрос необходимо до 1 мая 2023 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин и генеральный директор "Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева.
Указанная система призвана обеспечить зрителям комфортный переход на стадион. Ранее она уже применялась на чемпионате мира в 2018 году, а также на прочих матчах российской команды.
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