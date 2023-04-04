В среду, 5 апреля, пройдет заседание Совета безопасности РФ, которое проведет президент России Владимир Путин. Встреча пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей"