В среду, 5 апреля, пройдет заседание Совета безопасности РФ, которое проведет президент России Владимир Путин. Встреча пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.
"Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей"
С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.
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Белоруссия получила комплекс "Искандер-М", который способен выполнять удары ракетами как в обычном, так и в ядерном исполнении.
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Галустян получил армянское гражданство
На презентации жилого комплекса в Ереване российский актер и шоумен Михаил Галустян объявил о получении армянского гражданства.