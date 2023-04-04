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  • Опубликована сегодня в 15:28

Путин проведет заседание Совбеза РФ 5 апреля

В среду, 5 апреля, пройдет заседание Совета безопасности РФ, которое проведет президент России Владимир Путин. Встреча пройдет в режиме видеоконференции, сообщает пресс-служба Кремля.

"Будут рассмотрены вопросы обеспечения законности, правопорядка и общественной безопасности на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей"

С основным докладом выступит глава МВД Владимир Колокольцев.

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