Основная часть оперативного встречи президента России Владимира Путина с Советом Безопасности страны пройдет в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме»