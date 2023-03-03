Основная часть оперативного встречи президента России Владимира Путина с Советом Безопасности страны пройдет в закрытом режиме, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Иногда президент предпочитает какие-то слова говорить, хотя бы обозначить тему сам, иногда он этого не делает. Но, конечно же, сам Совбез будет проходить, как всегда, в закрытом режиме»
Также, пресс-секретарь прокомментировал ситуацию в Брянской области, назвав украинских диверсантов террористами, а само нападение - терактом.
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