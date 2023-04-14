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  • Опубликована сегодня в 13:29

Состоится совещание между Путиным и постоянными членами Совбеза России 14 апреля

Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членамми Совбеза страны 14 апреля. Об этом сообщил пресс-серкетарь главы госдуарства Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.

"Скоро, в течение часа, мы ожидаем проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза"

Песков также отметил, что президент будет весь день работать в Кремле.

Во время брифинга Песков также сообщил, что в этом году планируется провести прямую линию президента России Владимира Путина с гражданами страны, однако точные даты онлайн-встречи пока сказать трудно.

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