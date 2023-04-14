Президент России Владимир Путин проведет совещание с постоянными членамми Совбеза страны 14 апреля. Об этом сообщил пресс-серкетарь главы госдуарства Дмитрий Песков в ходе традиционного брифинга.
"Скоро, в течение часа, мы ожидаем проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза"
Песков также отметил, что президент будет весь день работать в Кремле.
Во время брифинга Песков также сообщил, что в этом году планируется провести прямую линию президента России Владимира Путина с гражданами страны, однако точные даты онлайн-встречи пока сказать трудно.
Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.
Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"