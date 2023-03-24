В пятницу, 24 марта, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.
Известно, что Путин обсудит развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года.
Решение об участии Путина на саммите БРИКС в ЮАР пока не принималось
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