В пятницу, 24 марта, президент России Владимир Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

Известно, что Путин обсудит развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на период до 2030 года.