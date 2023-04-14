Встреча между президентом России Владимиром Путиным и постоянными членами Совбеза будет идти по пути обсуждения информационной безопасности страны.

"В нашей повестке дня сегодня вопрос важный, а в условиях сегодняшнего дня - чрезвычайно важный. Речь идёт об информационной безопасности России"

Напомним, что 14 апреля, часом ранее, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков известил о скором начале оперативного совещания Путина с постоянными членами Совбеза.