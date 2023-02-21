Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года состоит из различных тезисов, касаемо современного положения дел в РФ и мире в целом. Одной из тем, которую лидер государства непреклонно решил осветить - неподобающее отношение Запада к общественно сложившимся ценностям.

В частности, Владимиру Путину непонятны действия со стороны западной церкви. Напомним, что с недавних пор она может благословлять однополые браки.

«Англиканская церковь планирует рассмотреть проект гендерно-нейтрального бога. Ну что тут скажешь, не ведают, что творят»

Также, во время своего послания президент добавил, что он выступает в сложное "для нашей страны время".