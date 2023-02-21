Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года состоит из различных тезисов, касаемо современного положения дел в РФ и мире в целом. Одной из тем, которую лидер государства непреклонно решил осветить - неподобающее отношение Запада к общественно сложившимся ценностям.
В частности, Владимиру Путину непонятны действия со стороны западной церкви. Напомним, что с недавних пор она может благословлять однополые браки.
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Также, во время своего послания президент добавил, что он выступает в сложное "для нашей страны время".
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