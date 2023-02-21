Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 74,0432
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 21.02.2023 : 79,133
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 12:52

Путин: "Мы обязаны защитить наших детей от деградации и вырождения"

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию от 21 февраля 2023 года состоит из различных тезисов, касаемо современного положения дел в РФ и мире в целом. Одной из тем, которую лидер государства непреклонно решил осветить - неподобающее отношение Запада к общественно сложившимся ценностям.

В частности, Владимиру Путину непонятны действия со стороны западной церкви. Напомним, что с недавних пор она может благословлять однополые браки.

«Англиканская церковь планирует рассмотреть проект гендерно-нейтрального бога. Ну что тут скажешь, не ведают, что творят»

Также, во время своего послания президент добавил, что он выступает в сложное "для нашей страны время".

Мир

Французская Engie подала в суд на «Газпром экспорт»

Компания планирует добиваться признания невыполнения "Газпромом" обязательств по поставке газа

Читать полностью

Индия конфисковала собственность эмигрантов в Китай и Пакистан

От продажи имущества индийское правительство в 2018-2022 годах выручило $410,7 млн

Читать полностью

Общество

Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями

Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство

Читать полностью

Фильмы и сериалы Disney и Fox покинут российские онлайн-кинотеатры после 28 февраля

Однако пользователю перелагается купить видеопродукт, чтобы впоследствии у них была возможность пересмотреть любимую киноленту

Читать полностью

Новости