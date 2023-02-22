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  • Опубликована сегодня в 11:57

РИА Новости: послание Путина Федеральному собранию стало информационной бомбой

Послание президента России Владимира Путина "взорвало" информационную бомбу, так как его стали обсуждать во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости.

"Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение", — отмечают авторы агентства.

Важным решением в рамках выступления было приостановка действия договора СНВ-3. Кроме то, Россия может провести ядерные испытания, если это сделает США.

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