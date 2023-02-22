Послание президента России Владимира Путина "взорвало" информационную бомбу, так как его стали обсуждать во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости.
"Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение", — отмечают авторы агентства.
Важным решением в рамках выступления было приостановка действия договора СНВ-3. Кроме то, Россия может провести ядерные испытания, если это сделает США.
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Одновременно стало понятно, что Запад хочет закопать этот вопрос в песок.
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