Послание президента России Владимира Путина "взорвало" информационную бомбу, так как его стали обсуждать во всем мире. Об этом сообщает РИА Новости.

"Путин взорвал информационную бомбу и приковал к себе внимание всего мира. Его речь перед Федеральным собранием транслировалась в прямом эфире ведущими новостными агентствами, а не успел он ее закончить, как во всех мировых СМИ полным ходом пошло ее обсуждение", — отмечают авторы агентства.

Важным решением в рамках выступления было приостановка действия договора СНВ-3. Кроме то, Россия может провести ядерные испытания, если это сделает США.