Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее политическое состояние в мире, сказав, что скопившиеся противоречия мешают продуктивному сотрудничеству. Об это он сообщил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.
"Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств"
Лидер РФ надеется, что деятельность возглавляемых посольств "будет способствовать развитию сотрудничества между странами".
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Зарубежные ученые работают над созданием препарата против алкогольной интоксикации. Для этого предлагают использовать гормон FGF21, который вырабатывается в печени при поступлении в организм этанола.