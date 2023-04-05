Президент России Владимир Путин прокомментировал нынешнее политическое состояние в мире, сказав, что скопившиеся противоречия мешают продуктивному сотрудничеству. Об это он сообщил на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран.

"Ситуация в мире сейчас непростая, накопилось много противоречий, которые иной раз кажутся неразрешимыми и зачастую мешают нормальному, продуктивному взаимодействию государств"

Лидер РФ надеется, что деятельность возглавляемых посольств "будет способствовать развитию сотрудничества между странами".