В скором времени, а именно 15 марта, пройдут переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Такую информацию сообщает Кремль.
В планах лидеров - обсудить двустороннее сотрудничество стран, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в САР и вокруг республики.
Ранее стало известно, что Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом.
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Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом
Планируется встреча с Владимиром Путиным
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