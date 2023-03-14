В скором времени, а именно 15 марта, пройдут переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Такую информацию сообщает Кремль.

В планах лидеров - обсудить двустороннее сотрудничество стран, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в САР и вокруг республики.

Ранее стало известно, что Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом.