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  • Опубликована сегодня в 21:09

Кремль: Путин и Асад проведут переговоры 15 марта

В скором времени, а именно 15 марта, пройдут переговоры между президентами России и Сирии Владимиром Путиным и Башаром Асадом. Такую информацию сообщает Кремль.

В планах лидеров - обсудить двустороннее сотрудничество стран, а также перспективы комплексного урегулирования ситуации в САР и вокруг республики.

Ранее стало известно, что Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом.

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Президент Сирии Асад прибыл в Москву с официальным визитом

Планируется встреча с Владимиром Путиным

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