Президент России Владимир Путин заявил, что с уважением относится к инициативам Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

"Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы, безусловно, относимся с уважением", — подчеркнул российский лидер.