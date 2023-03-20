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  • Опубликована сегодня в 18:34

Путин с уважением отнесся к мирной инициативе Китая по Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что с уважением относится к инициативам Китая по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил во время встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.

"Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы, безусловно, относимся с уважением", — подчеркнул российский лидер.

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