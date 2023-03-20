Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с государственным визитом в Москву. Его самолет приземлился в международном аэропорту Внуково.
В понедельник, 20 марта, президент России Владимир Путин проведет неформальные переговоры со своим китайским коллегой.
Официальные переговоры состоятся на следующий день, 21 марта. Позднее будут сделаны заявления.
Песков прокомментировал решение МУС выдать ордер на арест президента России
Президент продолжает работать
В Кремле никак не отреагировали на решение МУС "арестовать" Путина
В настоящий момент в мире такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении России и, в частности, президента Путина, что их остается только фиксировать.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля