Президент России Владимир Путин во время послания к Совету Федерации объявил о необходимости возвращения к традиционной системе обучения специалистов со сроком от четырех до шести лет.
Российский лидер выразил уверенность в том, что в системе образования назрели существенные изменения. Для высшей школы необходимо использовать синтез советской системы образования и нового опыта.
Глава государства подчеркнул, что после перехода на другую систему у молодежи появятся новые возможности. Те студенты, которые обучаются по действующим программам продолжат прежнее обучение.
МИД России потребовало от посла США в Москве объяснений
Американские граждане на Украине являются законной целью для ВС РФ
Daily Express: обращение Путина воспринято как "леденящее душу"
Послание главы государства содержит в себе несколько весомых предупреждений странам Запада
Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования
В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения
Чемпионат "Абилимпикс" в 2023 году пополнится тремя новыми компетенциями
Участники смогут проявить себя в таких направлениях, как администрирование базы данных, туризм и изобразительное искусство