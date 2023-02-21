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  • Опубликована сегодня в 16:08

Путин призвал к переходу к традиционной системе обучения в высшей школе

Президент России Владимир Путин во время послания к Совету Федерации объявил о необходимости возвращения к традиционной системе обучения специалистов со сроком от четырех до шести лет.

Российский лидер выразил уверенность в том, что в системе образования назрели существенные изменения. Для высшей школы необходимо использовать синтез советской системы образования и нового опыта.

Глава государства подчеркнул, что после перехода на другую систему у молодежи появятся новые возможности. Те студенты, которые обучаются по действующим программам продолжат прежнее обучение.

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