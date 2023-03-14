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  • Опубликована сегодня в 20:39

Путин заявил, что США были заинтересованы в подрыве "Северных потоков"

Теракт на "Северных потоках" является выгодным положением для Вашингтона, потому что теперь он может поставлять в Европу свой куда более дорогой сжиженный природный газ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теоретически Штаты, конечно, заинтересованы - для того, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять объемы своего, в том числе сжиженного природного газа, даже если он намного - на 25-30% - дороже, чем российский"

Ранее Путин посетил Улан-Удэнский авиационный завод.

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