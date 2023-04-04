Президент России Владимир Путин выразил мнение, что санкции со стороны Запада останутся долгим бременем государства. Именно поэтому необходимо, по мнению лидера РФ, вырабатывать меры суверенного развития страны на долгосрочную перспективу.

"Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго, поэтому наряду с первоочередными мерами замещения импортных технологий и продуктов здесь нужны средне- и долгосрочные преобразования, направленные на стратегические цели именно суверенного развития страны"

О российских ограничениях говорят по всему миру. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что Запад недооценил уровень адаптации России к тем или иным социально-политическим рамкам. Он также отметил, что санкции в отношении России вводятся с 2015 года.