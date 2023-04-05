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  • Опубликована сегодня в 10:53

МИД Казахстана: Астана не подписывала Римский статут МУС

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев заявил, что Астана не подписывала Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Это означает, что препятствий для визитов руководства России в Казахстан нет.

Напомним, 17 марта досудебаная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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