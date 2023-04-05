Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев заявил, что Астана не подписывала Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Это означает, что препятствий для визитов руководства России в Казахстан нет.

Напомним, 17 марта досудебаная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.