Заместитель министра иностранных дел Казахстана Ермухамбет Конуспаев заявил, что Астана не подписывала Римский статут Международного уголовного суда. Об этом сообщает РИА Новости.
Это означает, что препятствий для визитов руководства России в Казахстан нет.
Напомним, 17 марта досудебаная палата МУС выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.
МИД России требует освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
Священнослужитель находится под домашним арестом
Эстония закрыла доступ к российским информационным сайтам и телеканалам в интернете
Эстония заблокировала доступ к порталам, которые позволяли смотреть передачи российских телевизионных каналов в интернете. Это было сделано для защиты информационного пространства Эстонии и обеспечения действия санкций.
Впервые с 2014 года команда Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» не вышла в плей-офф НХЛ
Ничто уже не спасет "Вашингтон Кэпиталз"
Депутат Госдумы: Москву накрыла эпидемия одиночества
Чтобы победить эпидемию одиночества, в российских городах необходимо создавать семейные пространства.