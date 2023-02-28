Путин выступил с речью перед коллегией ФСБ

Прошла встреча президента России Владимира Путина с коллегией ФСБ, где лидер выступил с речью, которую огласили открытой для граждан страны. Ниже приведены главные тезисы руководителя:

Необходимо пресечь попытки активизировать «всю эту мразь» - тех, кто пытается расколоть российское общество, используя для этого сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию;

- тех, кто пытается расколоть российское общество, используя для этого сепаратизм, национализм, неонацизм и ксенофобию; Молодежь - наиболее уязвимая категория, которая может попасть по влияние экстремистов;

- наиболее уязвимая категория, которая может попасть по влияние экстремистов; Подразделения ФСБ принимали «прямое участие» в военной операции, в их рядах есть потери;

На границе с Украиной нужно поставить «заслон» для диверсионных групп;

ФСБ поручено внимательно следить за работой предприятий ОПК, местами массового скопления людей;

Доверие жителей Донбасса - самая надежная опора для властей РФ на этих территориях;

ВС РФ, ФСБ и другие спецслужбы получили бесценный боевой опыт в ходе спецоперации, его нужно использовать для укрепления безопасности.

О публичном вытсуплении Путина сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что в ближайшее время президента ожидает черед закрытых мероприятий в Кремле.