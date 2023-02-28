Выступление президента России Владимира Путина на коллегии ФСБ частично будет публичным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"У Путина сегодня в повестке дня участие в заседании коллегии ФСБ РФ, будет выступление президента, часть которого будет открытой. Будет в закрытом режиме, как это традиционно бывает, большое, объемное выступление директора ФСБ Бортникова в присутствии президента"
В планах встречи - подведение итогов работы службы за 2022 год и обсуждение перспектив предстоящей деятельности ведомства.
Также, по словам Пескова, в ближайшее время Кремль проведет "целый ряд мероприятий закрытого характера".
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