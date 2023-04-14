В этом году планируется провести прямую линию президента России Владимира Путина с гражданами страны, однако точные даты онлайн-встречи пока сказать трудно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что состоится [прямая линия в этом году], сроков пока точных нетБудем ориентировать"

Ранее Песков рассказал о планах Путина на Пасху: лидер страны побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве.