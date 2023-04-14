В этом году планируется провести прямую линию президента России Владимира Путина с гражданами страны, однако точные даты онлайн-встречи пока сказать трудно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Ожидаем, что состоится [прямая линия в этом году], сроков пока точных нетБудем ориентировать"
Ранее Песков рассказал о планах Путина на Пасху: лидер страны побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве.
Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.
Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"