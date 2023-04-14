Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 81,6758
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.04.2023 : 90,0035
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 13:14

Песков: сроки проведения прямой линии Путина пока не определены

В этом году планируется провести прямую линию президента России Владимира Путина с гражданами страны, однако точные даты онлайн-встречи пока сказать трудно. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ожидаем, что состоится [прямая линия в этом году], сроков пока точных нетБудем ориентировать"

Ранее Песков рассказал о планах Путина на Пасху: лидер страны побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве.

Мир

Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.

Читать полностью

Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".

Читать полностью

Общество

Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%

Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы

Читать полностью

Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР

Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"

Читать полностью

Новости