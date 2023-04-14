Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве.

"Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя"

В связи со скорым религиозным праздников от партии ЛДПР поступило предложение сделать выходной на следующий день после Пасхи. Эту идею особо развивать не стали.