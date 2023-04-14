Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что лидер РФ побывает на пасхальном богослужении в Храме Христа Спасителя в Москве.
"Завтра президент будет на пасхальном богослужении. Он будет в Храме Христа Спасителя"
В связи со скорым религиозным праздников от партии ЛДПР поступило предложение сделать выходной на следующий день после Пасхи. Эту идею особо развивать не стали.
Лавров: Объем торговли между странами СНГ вырос на 6% в прошлом году
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил о росте объема торговли между странами СНГ, несмотря на западные санкции в отношении России.
Президент Венесуэлы не мудрствуя лукаво послал к черту Госдеп США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы санкций со стороны США, послав представителя Госдепартамента "к черту". Об этом передает "ТАСС".
Крупная бытовая техника в России подорожала на 8-10%
Ключевые причины: ослабление рубля и "значительное повышение цен на исходные материалы
Бригада врачей из Псковской области награждена за помощь жителям ЛНР
Было принято "сотни пациентов, десятки проведенных операций в самых непростых условиях"