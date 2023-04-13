Прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и главой государственной компании "Дом.РФ" Виталием Мутко, в ходе которой обсуждался вопрос льготного приобретения квартир на вторичном рынке. Об этом передает РИА Новости.

"Смотрите, мы и отрасль стараемся поддержать, и семьи поддержать. Если всё-таки создать какие-то условия для льготного приобретения с вторичного рынка, что востребовано, люди бы хотели этого?"

Путин проккоментировал встречу, сказав, что это будет стимулировать строительную отрасль в России. А ранее он заявил о необходимости поддержать спрос на жильё в стране и снижать риски дисбаланса в этой сфере.