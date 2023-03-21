Молодые деятели России из области литературы и культуры будут награждены соответствующими премиями. Об этом сообщили в Кремле, добавив, что мероприятие пройдет 22 марта в официальная резиденция Президента Российской Федерации.
"Двадцать второго марта Владимир Путин вручит в Кремле премии президента в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, а также премии президента для молодых деятелей культуры за 2022 год"
Список награждаемых пока остается в секрете.
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