В честь 8 марта, Международного женского дня, президент РФ Владимир Путин удостоит государственными наградами выдающихся россиянок за особый вклад в развитие и процветание страны. Об этом сказал пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.

«Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 Марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня»

Также в планах Путина на этот день провести ряд служебных мероприятий.