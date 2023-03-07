В честь 8 марта, Международного женского дня, президент РФ Владимир Путин удостоит государственными наградами выдающихся россиянок за особый вклад в развитие и процветание страны. Об этом сказал пресс-секретарь лидера государства Дмитрий Песков.
«Завтра у президента тоже есть мероприятия, они предусмотрены к 8 Марта. Он наградит госнаградами Российской Федерации выдающихся женщин-россиянок по случаю Международного женского дня»
Также в планах Путина на этот день провести ряд служебных мероприятий.
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