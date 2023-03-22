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  • Опубликована сегодня в 16:47

Путин удивился отсутствию артиста балета Полунина на церемонии награждения деятелей искусства

Президент России Владимир Путин заметил, что на церемонии награждения молодых деятелей искусства отсутствует артист балета Сергей Полунин. Об этом сообщает ТАСС.

Путин подчеркнул, что несмотря на молодость Полунина, он уже является признанным мастером и вписал свою имя в историю хореографии. Однако президент удивился, что на церемонии он отсутствует.

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