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  • Опубликована сегодня в 21:08

Путин поздравил Папу Римского Франциска с 10-летием его избрания на престол

Недавно Папа Римский Франциск праздновал 10-летие со дня его избрания на престол. С таким событием его поздравил и лидер России Владимир Путин. Об этом сообщил посол России при Святом престоле Александр Авдеев.

«Мы передали сегодня соответствующее послание президента России Владимира Путина»

Представители Русской православной церкви - Патриарх Московский и всея руси Кирилл - также не забыли отправить поздравления Папе Римскому с годовщиной избрания.

Ранее глава католической церкви назвал Путина «культурным человеком».

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