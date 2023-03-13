Недавно Папа Римский Франциск праздновал 10-летие со дня его избрания на престол. С таким событием его поздравил и лидер России Владимир Путин. Об этом сообщил посол России при Святом престоле Александр Авдеев.
«Мы передали сегодня соответствующее послание президента России Владимира Путина»
Представители Русской православной церкви - Патриарх Московский и всея руси Кирилл - также не забыли отправить поздравления Папе Римскому с годовщиной избрания.
Ранее глава католической церкви назвал Путина «культурным человеком».
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