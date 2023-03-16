В Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Темой встречи стало сотрудничество в экономике и военной сфере.

"Не буду характеризовать отношения между Южной Осетией и Россией. Здесь, мне кажется, комментарии излишни, они носят особый характер", - прокомментировал Путин.

На данный момент активно развиваются двусторонние отношения по всем направлениям между Россией и Южной Осетией. Как отмечает Путин, большее внимание уделяется инвестиционной программе, программе социально-экономического развития, программе финансовой помощи, кредитной программе помощи и поддержки Южной Осетии.

Президент России закончил встречу фразой: "Я в вашем распоряжении и очень рад вас видеть".