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  • Опубликована сегодня в 20:44

Путин и глава Южной Осетиии обсудили сотрудничество в экономике и военной сфере

В Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и его коллегой из Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Темой встречи стало сотрудничество в экономике и военной сфере.

"Не буду характеризовать отношения между Южной Осетией и Россией. Здесь, мне кажется, комментарии излишни, они носят особый характер", - прокомментировал Путин.

На данный момент активно развиваются двусторонние отношения по всем направлениям между Россией и Южной Осетией. Как отмечает Путин, большее внимание уделяется инвестиционной программе, программе социально-экономического развития, программе финансовой помощи, кредитной программе помощи и поддержки Южной Осетии.

Президент России закончил встречу фразой: "Я в вашем распоряжении и очень рад вас видеть".

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