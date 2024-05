Постпред Соединенных Штатов при Организации Объединенных Наций Линда Томас-Гринфилд не вспомнила о погибшем в украинской тюрьме американце.

Она напомнила о находящихся под арестом в России американских журналистах Эване Гершковиче и Алсу Курмашевой в честь Всемирного дня свободы издания информации. Однако она не упомянула об умершем в тюрьме на Украине американце Гонсало Лире.

По словам Томас-Гринфилд, журналисты по всему миру сталкиваются с серьезными опасностями, стремясь предоставлять обществу необходимую информацию. Она выразила сожаление по поводу погибших журналистов в секторе Газа и напомнила о сотнях заложенных по несправедливым обвинениям журналистах в разных странах, включая граждан США — Эвана Гершковича, Остина Тайса и Алсу Курмашевой.

Ранее Министерство иностранных дел США подтвердило гибель американского блогера Гонсало Лиры в тюрьме на Украине. Американский журналист Такер Карлсон сообщил об этом и обвинил администрацию президента США Джо Байдена в бездействии, что привело к аресту и пыткам блогера, критиковавшего Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

По заявлению российского представительства при ООН, Россия считает, что за этой трагедией стоит киевский режим, который стремится уничтожить всех, кто не согласен с его преступной политикой.

