Большинство жителей России (80%) доверяют президенту страны Владимиру Путину, а его деятельность одобряют 76,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 61,8% опрошенных, а одобряют его деятельность — 53,3%.

В целом деятельность правительства одобряют 52,1% респондентов.

Опрос проводился с 27 февраля по 5 марта. В нем приняли участие 1.6 тыс. человек.