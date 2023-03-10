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  • Опубликована сегодня в 15:30

ВЦИОМ: 80% жителей России доверяют президенту Путину

Большинство жителей России (80%) доверяют президенту страны Владимиру Путину, а его деятельность одобряют 76,7%. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Главе правительства Михаилу Мишустину доверяют 61,8% опрошенных, а одобряют его деятельность — 53,3%.

В целом деятельность правительства одобряют 52,1% респондентов.

Опрос проводился с 27 февраля по 5 марта. В нем приняли участие 1.6 тыс. человек.

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