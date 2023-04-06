В чевтерг, 6 апреля, пройдет официальная встреча президента России Владимира Путина с руководителями регионов, недавно вошедших в состав РФ. Такой информацией поделился пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Президент планирует ещё успеть провести встречи с четырьмя руководителями наших новых регионов - с [главой ДНР] Пушилиным, [главой ЛНР] Пасечником, [главой Запорожской области] Балицким и [главой Херсонской области] Сальдо"

Песков также отметил, что встречи должны были пройти днем ранее, но из-за "затянутого графика" пришлось перенести.

Напомним, что 6 апреля текущего года состоится заседания Высшего госсовета Союзного государства. Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.