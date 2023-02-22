Путин выступил на митинг-концерте в "Лужниках"

В московских "Лужниках" прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На этом мероприятии также выступил президент России Владимир Путин, ниже представлены ключевые тезисы из его обращения:
- "Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как те, которые стоят здесь, рядом с нами";
- "При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории - весь наш народ является сегодня защитником Отечества";
- "Мы гордимся теми, кто сражается за нас, сегодня их поддерживает вся страна".
Стоит отметить, что митинг-концерт в общей сложности посетили свыше 200 тыс. человек.
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Встреча должна была состояться 22 февраля 2023 года
Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек
На мероприятии также был президент России Владимир Путин
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