Путин выступил на митинг-концерте в "Лужниках"

В московских "Лужниках" прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На этом мероприятии также выступил президент России Владимир Путин, ниже представлены ключевые тезисы из его обращения:

"Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как те, которые стоят здесь, рядом с нами";

"При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории - весь наш народ является сегодня защитником Отечества";

"Мы гордимся теми, кто сражается за нас, сегодня их поддерживает вся страна".

Стоит отметить, что митинг-концерт в общей сложности посетили свыше 200 тыс. человек.