Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 23.02.2023 : 74,7087
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 23.02.2023 : 79,5716
  1. Главная
  2. Страна
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 17:53

Путин выступил на митинг-концерте в "Лужниках"

В московских "Лужниках" прошел митинг-концерт, посвященный Дню защитника Отечества. На этом мероприятии также выступил президент России Владимир Путин, ниже представлены ключевые тезисы из его обращения:

  • "Прямо сейчас идет бой на наших исторических рубежах за наших людей. Его ведут такие же мужественные бойцы, как те, которые стоят здесь, рядом с нами";
  • "При защите наших интересов, людей, культуры, языка, территории - весь наш народ является сегодня защитником Отечества";
  • "Мы гордимся теми, кто сражается за нас, сегодня их поддерживает вся страна".

Стоит отметить, что митинг-концерт в общей сложности посетили свыше 200 тыс. человек.

Мир

В МИД России заявили, что концликт на Украине может закончиться, если Запад этого захочет

Запад этого не хочет

Читать полностью

Переговоры Путина с Гаглоевым перенесли из-за коронавируса у главы Южной Осетии

Встреча должна была состояться 22 февраля 2023 года

Читать полностью

Общество

Митинг-концерт в "Лужниках" посетили свыше 200 тыс. человек

На мероприятии также был президент России Владимир Путин

Читать полностью

Фальков прокомментировал решение Путина изменить систему образования

В ближайшее время правительство России начнет работу над реформой университетского обучения

Читать полностью

Новости