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  • Опубликована сегодня в 12:15

Президент России освободил от обязанностей послов в Эстонии и Латвии

Президент России Владимир Путин освободил от своих обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

От обязанностей посла в Эстонии освобождается Владимир Липаев, а от обязанностей посла в Латвии — Михаил Ванин.

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