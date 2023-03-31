Президент России Владимир Путин освободил от своих обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.

От обязанностей посла в Эстонии освобождается Владимир Липаев, а от обязанностей посла в Латвии — Михаил Ванин.