Президент России Владимир Путин освободил от своих обязанностей послов в Латвии и Эстонии. Об этом сообщается на официальном сайте правовой информации.
От обязанностей посла в Эстонии освобождается Владимир Липаев, а от обязанностей посла в Латвии — Михаил Ванин.
Европейские лидеры пытаются повлиять на позицию Китая в украинском вопросе
Премьер-министр Испании Педро Санчес прибыл в Китай, где встретится с Си Цзиньпином. Пишут европейские медиа.
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В Петербурге выделили дополнительные 3,4 млрд рублей на покупку льготных лекарств
Уже выделено 22,1 млрд рублей, что превышает прошлогодний показатель