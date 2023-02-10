Президент России Владимир Путин поблагодарил российских дипломатов за то, что они не допустили изоляцию страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Поздравления были приурочены ко Дню дипломатического работника.
"Во многом благодаря вашим усилиям уже удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции нашей страны, но и активизировать сотрудничество с большинством членов мирового сообщества", — подчеркнул президент.
Путин добавил, что российские дипломаты будут и дальше прилагать усилия для становления многополярного и демократического мироустройства, основанного на равенстве и соблюдении норм международного права.
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