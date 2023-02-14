По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова стало известно, что встреча Владимира Путина и лидера Белорусси Александра Лукашенко может пройти 17 февраля.
Журналисты спросили, есть ли вероятность проведения в этот день переговоров, на что политик дал положительный ответ.
"Может. Об остальном мы вам сообщим"
Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ
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