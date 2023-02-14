По заявлению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова стало известно, что встреча Владимира Путина и лидера Белорусси Александра Лукашенко может пройти 17 февраля.

Журналисты спросили, есть ли вероятность проведения в этот день переговоров, на что политик дал положительный ответ.

"Может. Об остальном мы вам сообщим"

Последняя встреча Путина и Лукашенко состоялась 27 декабря прошлого года в Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ