Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Сегодня, 17 февраля, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

В ходе переговоров стороны обсудят стратегическое партнерство, а также интеграцию в рамках Союзного государства.