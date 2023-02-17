Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".
Сегодня, 17 февраля, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огареве.
В ходе переговоров стороны обсудят стратегическое партнерство, а также интеграцию в рамках Союзного государства.
Трасс: Надо развивать Тихоокеанский оборонный альянс против Китая
Мне бы хотелось видеть более развитый Тихоокеанский оборонный альянс наряду с более тесным сотрудничеством между НАТО и нашими тихоокеанскими союзниками, заявила экм-премьер Великобритании.
Херш: подрыв «Северных потоков» грозит последствиями для США, НАТО и ЕС
Это может расколоть НАТО
Новый метеоспутник "Арктика-МП" начнут разрабатывать в 2026 году
Новый ретранслятор позволит получать "качественно новую информацию о высокоширотных арктических районах Земли"
Госдума: хотим защитить русский язык от иностранных слов
Во втором и третьем чтениях нижняя палата Федерального Собрания приняла закон о регулировании употребляемых заимствований