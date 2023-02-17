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  • Опубликована сегодня в 12:12

Президент Белоруссии прибыл в Москву с официальным визитом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Сегодня, 17 февраля, у него запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным в Ново-Огареве.

В ходе переговоров стороны обсудят стратегическое партнерство, а также интеграцию в рамках Союзного государства.

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