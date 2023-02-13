Президент России Владимир Путин встретился с членам Совета Безопасности и обсудил с ними итоги командировки главы МИД Сергея Лаврова в страны Африки.
Лидер страны подчеркнул, что политик занимался подготовкой саммита Россия - Африка: для этого он посетил несколько дружественных стран: Мали, Мавританию, Судан, ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею.
Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.
Еврокомиссар Джентилони: ЕК не исключает недостатка в поставках газа в ближайшие месяцы
ЕК хотела бы, чтобы механизм совместных закупок газа, призванный помочь в наполнении хранилищ Евросоюза к следующей зиме, был запущен до конца первого квартала.
Глава МИД Хаависто: "Правительство Финляндии ещё не приняло окончательного решения по поводу поставки Leopard"
По словам дипломата, "этот вопрос будет активно обсуждаться финскими властями"
Военные врачи стали все чаще попадать под обстрел ВСУ
За последние восемь дней группа врачей не раз попадала под обстрел боевиков
Экс-советник главы Пентагона: ВС РФ вскоре уничтожат всех иностранных наемников в зоне СВО
Боеспособность вооруженных сил России находится на самом высоком уровне