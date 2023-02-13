Президент России Владимир Путин встретился с членам Совета Безопасности и обсудил с ними итоги командировки главы МИД Сергея Лаврова в страны Африки.

Лидер страны подчеркнул, что политик занимался подготовкой саммита Россия - Африка: для этого он посетил несколько дружественных стран: Мали, Мавританию, Судан, ЮАР, Эсватини, Анголу и Эритрею.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил о «ревности» на Западе из-за отношений России с африканскими странами.