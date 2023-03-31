Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обсудит с постоянными членами Совета безопасности страны новую концепцию внешней политики государства. Об этом сообщает ТАСС.

Совещание, которое Песков охарактеризовал как "достаточно важное", состоится в пятницу, 31 марта.

Мероприятие запланировано после 14:00 по московскому времени, его будет предварять доклад министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, ранее, выступая перед депутатами Госдумы России, Сергей Лавров заявил, что обновленная концепция внешней политики России будет предусматривать необходимость остановить монополию Запада на определение рамок международной жизни.