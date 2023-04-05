Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выступит с речью по внешнеполитической проблематике.

Сделано это будет во время церемонии вручения верительных грамот новым послам иностранных государств.

Мероприятие запланировано на 15:00, оно традиционно состоится в Большом Кремлевском дворце.