Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году планируется проведение прямой линии с Владимиром Путиным, однако сроки ее проведения пока не определены. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что данный формат общения с гражданами является востребованным, поэтому власти надеются его реализовать. Не исключено, что прямая линия может быть совмещена с пресс-конференцией.