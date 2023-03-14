Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году планируется проведение прямой линии с Владимиром Путиным, однако сроки ее проведения пока не определены. Об этом сообщает ТАСС.
Песков отметил, что данный формат общения с гражданами является востребованным, поэтому власти надеются его реализовать. Не исключено, что прямая линия может быть совмещена с пресс-конференцией.
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