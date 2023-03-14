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  • Опубликована сегодня в 12:26

Песков: прямая линия с Путиным в 2023 году состоится

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в 2023 году планируется проведение прямой линии с Владимиром Путиным, однако сроки ее проведения пока не определены. Об этом сообщает ТАСС.

Песков отметил, что данный формат общения с гражданами является востребованным, поэтому власти надеются его реализовать. Не исключено, что прямая линия может быть совмещена с пресс-конференцией.

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