Путин провёл встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

Состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и губернатором Приморья Олегом Кожемяко, где оба политика обсудили "все вопросы, которые представляют значение для Приморского края".
Ключевые темы - развитие региона по основным социально-экономическим направлениям. также, как отметил Путин, есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех сотрудников местной администрации, и со стороны федерального центра.
Напомним, что ранее состоялась встреча между президентом РФ и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.
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