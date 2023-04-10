Путин провёл встречу с губернатором Приморского края Кожемяко

Состоялась встреча между президентом России Владимиром Путиным и губернатором Приморья Олегом Кожемяко, где оба политика обсудили "все вопросы, которые представляют значение для Приморского края".

Ключевые темы - развитие региона по основным социально-экономическим направлениям. также, как отметил Путин, есть вопросы, требующие особого внимания и со стороны руководителя региона, и со стороны всех сотрудников местной администрации, и со стороны федерального центра.

Напомним, что ранее состоялась встреча между президентом РФ и спикером Госдумы Вячеславом Володиным.