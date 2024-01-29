Решение Центральной избирательной комиссией было принято единством голосов. Владимир Путин зарегистрирован как самовыдвиженец. Об этом сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

"Принято единогласно", — прокомментировала решение комиссии глава ведомства.

Ранее, 22 января, в ЦИК были сданы подписи в поддержку кандидата. По условиям выборов самовыдвиженцы должны набрать не менее 300 тысяч подписей. За Путина их было собрано порядка 3 миллионов. Сбор подписей осуществлялся представителями волонтёрского сообщества, Народного фронта и партии "Единая Россия".

Удостоверение за Путина получил сопредседатель его избирательного штаба Владимир Машков, который передаст документ кандидату в самое ближайшее время. Также на заседании Центризбиркома зарегистрирован второй список доверенных лиц Владимира Путина. Теперь их число выросло до 544 человек. В списках представители науки, культуры, спорта, общественные деятели.

Владимир Путин стал четвёртым официальным кандидатом на пост президента России. Ранее такой статус получили: Николай Харитонов (КПРФ), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков ("Новые люди").

Путин баллотируется на высший пост страны уже в пятый раз. Ранее большинство избирателей выразили ему доверие в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. По старому законодательству выдвижение на новый срок было невозможным. Однако в 2021 году в текст Конституции РФ внесены поправки, которые позволили не учитывать предыдущие сроки на должности президента.

Выборы назначены на 15-17 марта. Это будут первые трёхдневные выборы президента. Ранее этот формат был применён во время пандемии на региональных и федеральных выборах в депутатский корпус. Также в этом году будут организованы досрочные выборы: с 25 февраля по 14 марта. Все желающие смогут воспользоваться системой "Мобильный избиратель".