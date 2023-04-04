Вновь прибывшие послы иностранных государств в количестве 17-ти человек вручат президенту России Владимиру Путину верительные грамоты. Церемония пройдет 5 апреля в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, сообщили в пресс-службе Кремля.
В частности, грамоты российскому лидеру вручат дипломаты из США, Дании и Норвегии, Мексики, а также посол Евросоюза.
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