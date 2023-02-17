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  • Опубликована сегодня в 23:30

Путин поздравил «Газпром» с 30-летием

Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" идет вперед, несмотря на конкуренцию. Об этом он сообщил во время поздравления сотрудников компании с 30-летием.

"Несмотря на недобросовестную, прямо скажем, конкуренцию, прямые попытки извне помешать, сдержать его развитие, "Газпром" идет вперед", — отметил глава государства.

Путин добавил, что в настоящее время "Газпром" работает над запуском новых проектов по геологоразведке, добыче и глубокой переработке сырья.

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