В 2023 году Южная Осетия отмечает 15-летие со дня признания РФ государственной независимости Республики. В честь этого знаменательного события президент государства Алан Гаглоев пригласил российского лидера Владимира Путина как "самого почетного гостя".

Он также отметил, что главу государства РФ ждет теплый прием и интересная культурная программа.