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  • Опубликована сегодня в 21:28

Путина пригласили в Южную Осетию на годовщину независимости республики

В 2023 году Южная Осетия отмечает 15-летие со дня признания РФ государственной независимости Республики. В честь этого знаменательного события президент государства Алан Гаглоев пригласил российского лидера Владимира Путина как "самого почетного гостя".

Он также отметил, что главу государства РФ ждет теплый прием и интересная культурная программа.

Мир

Путин и глава Южной Осетиии обсудили сотрудничество в экономике и военной сфере

На данный момент активно развиваются двусторонние отношения по всем направлениям между государствами

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Военкор Линин рассказал в эфире

Военкор Линин рассказал в эфире "Первого канала" о боевой работе ЧВК "Вагнер" в Бахмуте

Отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение на Бахмутском направлении, несмотря на все трудности, связанные со штурмом укрепленной обороны ВСУ в городской застройке. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал военный корреспондент Евгений Линин.

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Общество

Семьи погибших бойцов ЧВК

Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны

Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.

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В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников

Ее можно посетить до 16 апреля

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Новости