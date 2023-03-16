В 2023 году Южная Осетия отмечает 15-летие со дня признания РФ государственной независимости Республики. В честь этого знаменательного события президент государства Алан Гаглоев пригласил российского лидера Владимира Путина как "самого почетного гостя".
Он также отметил, что главу государства РФ ждет теплый прием и интересная культурная программа.
Путин и глава Южной Осетиии обсудили сотрудничество в экономике и военной сфере
На данный момент активно развиваются двусторонние отношения по всем направлениям между государствами
Военкор Линин рассказал в эфире "Первого канала" о боевой работе ЧВК "Вагнер" в Бахмуте
Отряды ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение на Бахмутском направлении, несмотря на все трудности, связанные со штурмом укрепленной обороны ВСУ в городской застройке. Об этом в эфире "Первого канала" рассказал военный корреспондент Евгений Линин.
Семьи погибших бойцов ЧВК "Вагнер" остались без государственных наград из-за бюрократии в Минобороны
Чудовищные бюрократические проволочки мешают родственникам погибших во время проведения спецоперации бойцов ЧВК "Вагнер" вовремя получить награды от государства.
В Петербурге открыли всероссийскую выставку к 120-летию Союза русских художников
Ее можно посетить до 16 апреля