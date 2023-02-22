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  • Опубликована сегодня в 17:17

Переговоры Путина с Гаглоевым перенесли из-за коронавируса у главы Южной Осетии

Положительный тест на COVID-19 у главы Южной Осетии Алана Гаглоева стал причиной, почему его переговоры с президентом России Владимиром Путиным пришлось перенести. Встреча должна была состояться 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этот же день Совет Федераций одобрил ряд законопроектов, в число которых входит приостановление Московского договора и прекращение действия договоров ЕС.

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