Положительный тест на COVID-19 у главы Южной Осетии Алана Гаглоева стал причиной, почему его переговоры с президентом России Владимиром Путиным пришлось перенести. Встреча должна была состояться 22 февраля. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этот же день Совет Федераций одобрил ряд законопроектов, в число которых входит приостановление Московского договора и прекращение действия договоров ЕС.